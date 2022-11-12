Столкнулся головой с соперником: Миколенко получил жесткую травму в матче АПЛ

Украинский защитник "Эвертона" Виталий Миколенко получил травму в выездном матче 16 тура английской Премьер-лиги против "Борнмута".

Как и во всех предыдущих поединках АПЛ, на игру против "вишен" 23-летний украинец вышел в стартовом составе "ирисок", однако уже на 30-й минуте вынужденно ушел с поля.

Миколенко травмировался, пытаясь спасти свою команду от второго пропущенного мяча после навеса хозяев в штрафную. Однако форвард "Борнмута" Киффер Мур таки успел нанести удар, а после этого столкнулся головой с Миколенко.

В итоге Виталий не смог продолжить матч и ушел с поля в сопровождении врачей. Что именно повредил украинец, остается неизвестным, ведь в подтрибунное помещение он направлялся, держась за ключицу или плечо.

По состоянию на 75-ю минуту команда Фрэнка Лэмпарда разгромно уступает "Бормуту" – 3:0.

Сейчас "Эвертон" с 14 очками располагается на 17-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

В следующем туре "ириски" уже после Чемпионата мира в Катаре 26 декабря будут принимать "Вулверхэмптон"

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