"Stop Putler": во время финала женского ЧМ на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины (фото)

На спине у болельщика была надпись "Free Ukraine".
Финальный матч женского чемпионата мира-2023 по футболу между сборными Испании и Англии был прерван из-за фаната, выбежавшего на поле стадиона в футболке в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.
Инцидент произошел во время первого тайма. На 26-й минуте поединка болельщика в маске прорвался на газон арены и пытался подбежать к одной из лидеров сборной Англии Лорен Хэмп.
На передней стороне его футболки была надпись "Stop Putler" ("Остановите Путлера"), а на задней – "Free Ukraine" ("Освободите Украину").
Отметим, что карта Украины на спине болельщика была неполной – без Одесской области.
Стюарды немедленно задержали фаната и вывели его за пределы поля, после чего матч продолжился.
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