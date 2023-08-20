"Stop Putler": во время финала женского ЧМ на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины (фото)

На спине у болельщика была надпись "Free Ukraine".

Финальный матч женского чемпионата мира-2023 по футболу между сборными Испании и Англии был прерван из-за фаната, выбежавшего на поле стадиона в футболке в поддержку Украины в войне с российскими оккупантами.

Инцидент произошел во время первого тайма. На 26-й минуте поединка болельщика в маске прорвался на газон арены и пытался подбежать к одной из лидеров сборной Англии Лорен Хэмп.

На передней стороне его футболки была надпись "Stop Putler" ("Остановите Путлера"), а на задней – "Free Ukraine" ("Освободите Украину").

Во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины / Фото: Associated Press

Во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины / Фото: Associated Press

Отметим, что карта Украины на спине болельщика была неполной – без Одесской области.

Во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины / Фото: Associated Press

Стюарды немедленно задержали фаната и вывели его за пределы поля, после чего матч продолжился.

Во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины / Фото: Associated Press

Во время финала женского ЧМ-2023 на поле выбежал фанат в футболке в поддержку Украины / Фото: Associated Press

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