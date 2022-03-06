"Стоп войне": "Бавария" устроила акцию в поддержку Украины перед матчем Бундеслиги

"Стоп войне": "Бавария" устроила акцию в поддержку Украины перед матчем Бундеслиги

Мюнхенский гранд не остается безразличным к страшным событиям на территории нашей страны.

Действующий чемпион Германии мюнхенская "Бавария" перед поединком Бундеслиги против леверкузенского "Байера" устроила поддержку в адрес Украины, которая продолжает героически бороться с российскими захватчиками.

Перед началом матча в центральном круге стадиона "Альянц Арена" был развернут баннер с надписью "Стоп войне", а игроки обеих команд вышли на поле в синих и желтых куртках.

Associated Press

Кроме того, стадион "Баварии" подсветили в цвета украинского флага. Рекламные щиты и видеоэкраны вокруг поля, а также угловые флажки были окрашены в синий и желтый цвета.

Капитан мюнхенского клуба Томас Мюллер во время матча играл в сине-желтой повязке.

"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасными картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-то подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины", - сказал генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.

Был все дни скрёклихен Бильдерн, дие ман Tag für tag vom krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, дн Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal в Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J — Oliver Kahn (@OliverKahn) 5 марта 2022

Ранее сообщалось, что известный украинский футболист пошел защищать Украину от российских оккупантов и призвал закрыть небо.