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"Стоп войне": "Бавария" устроила акцию в поддержку Украины перед матчем Бундеслиги

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"Стоп войне": "Бавария" устроила акцию в поддержку Украины перед матчем Бундеслиги

Associated Press

Мюнхенский гранд не остается безразличным к страшным событиям на территории нашей страны.

Действующий чемпион Германии мюнхенская "Бавария" перед поединком Бундеслиги против леверкузенского "Байера" устроила поддержку в адрес Украины, которая продолжает героически бороться с российскими захватчиками.

Перед началом матча в центральном круге стадиона "Альянц Арена" был развернут баннер с надписью "Стоп войне", а игроки обеих команд вышли на поле в синих и желтых куртках.

© Associated Press
Associated Press

Кроме того, стадион "Баварии" подсветили в цвета украинского флага. Рекламные щиты и видеоэкраны вокруг поля, а также угловые флажки были окрашены в синий и желтый цвета.

Капитан мюнхенского клуба Томас Мюллер во время матча играл в сине-желтой повязке.

"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасными картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-то подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины", - сказал генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.

Ранее сообщалось, что известный украинский футболист пошел защищать Украину от российских оккупантов и призвал закрыть небо.

Как начиналась война России против Украины:

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

  • личного состава – более 11 тыс. человек,
  • танков – 285 ед.,
  • ББМ – 985 ед.,
  • артиллерийских систем – 109 ед.,
  • РСЗО ‒ 50 ед.
  • средства ПВО – 21 ед.,
  • самолетов – 44 ед.,
  • вертолетов – 48 ед.,
  • автомобильной техники – 447 ед.,
  • легкие скоростные катера – 2 ед.,
  • цистерн с ППМ ‒ 60,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.

Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.

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