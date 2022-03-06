"Стоп войне": "Бавария" устроила акцию в поддержку Украины перед матчем Бундеслиги

Мюнхенский гранд не остается безразличным к страшным событиям на территории нашей страны.
Действующий чемпион Германии мюнхенская "Бавария" перед поединком Бундеслиги против леверкузенского "Байера" устроила поддержку в адрес Украины, которая продолжает героически бороться с российскими захватчиками.
Перед началом матча в центральном круге стадиона "Альянц Арена" был развернут баннер с надписью "Стоп войне", а игроки обеих команд вышли на поле в синих и желтых куртках.
Кроме того, стадион "Баварии" подсветили в цвета украинского флага. Рекламные щиты и видеоэкраны вокруг поля, а также угловые флажки были окрашены в синий и желтый цвета.
5 марта 2022
Капитан мюнхенского клуба Томас Мюллер во время матча играл в сине-желтой повязке.
"Очень трудно сосредоточиться на футбольных делах со всеми ужасными картинами войны, которые мы ежедневно наблюдаем из Украины. Мы никогда не думали, что снова увидим что-то подобное в Европе. Эта война должна прекратиться. Наши мысли с народом Украины", - сказал генеральный директор "Баварии" Оливер Кан.
Был все дни скрёклихен Бильдерн, дие ман Tag für tag vom krieg sehen muss, fällt es einem sehr schwer, дн Fokus auf Fußball zu lenken. Wir alle haben uns nicht vorstellen können, dass wir so etwas noch einmal в Europa sehen werden. Dieser Krieg muss aufhören! pic.twitter.com/gzOyv6oE8J— Oliver Kahn (@OliverKahn) 5 марта 2022
Ранее сообщалось, что известный украинский футболист пошел защищать Украину от российских оккупантов и призвал закрыть небо.
Как начиналась война России против Украины:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил обращение Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- Ранним утром 24 февраля Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса. Началась война России против Украины.
- 24 февраля на всей территории Украины ввели военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной. 3 марта состоялся второй раунд. Но война продолжается.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до утра 6 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- личного состава – более 11 тыс. человек,
- танков – 285 ед.,
- ББМ – 985 ед.,
- артиллерийских систем – 109 ед.,
- РСЗО ‒ 50 ед.
- средства ПВО – 21 ед.,
- самолетов – 44 ед.,
- вертолетов – 48 ед.,
- автомобильной техники – 447 ед.,
- легкие скоростные катера – 2 ед.,
- цистерн с ППМ ‒ 60,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 4.
Данные уточняются. Подсчет усложняется высокой интенсивностью боевых действий.