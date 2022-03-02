"Стоп войне": украинский футболист Ракицкий расторг контракт с российским "Зенитом"

Ярослав Ракицкий официально покинул питерский клуб.

Бывший игрок сборной Украины Ярослав Ракицкий расторг контракт с питерским "Зенитом".

Об этом сообщил официальный сайт российского клуба. Пресс-служба питерцев указала причиной ухода Ракицкого "трудную семейную ситуацию".

Добавим, что в день вторжения российских войск в Украину футболист написал у себя в Instagram: "Я - Украинец! Украине Мир! Стоп войне!".

Позже Ярослав запостил себе на страницу вирусное видео украинского певца Дмитрия Монатика с призывом остановить войну.

Напомним, в 2019 году Ракицкий перешел в "Зенит" из донецкого "Шахтера". После этого его перестали вызывать в сборную Украины.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко обратился к футболистам сборной России с призывом не молчать о войне, развязанной РФ в нашей стране.

Потери россиян, воюющих против Украины:

По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 12:00 1 марта войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:

В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.

Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;

вертолетов – 29 ед;

танков – 198;

ББМ – 846;

артиллерийских систем – 77;

средства ПВО – 7;

РСЗО – 24;

цистерн из ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;

катера – 2 единицы;

автомобильной техники – 305.

С чего началось российское военное вторжение в Украину:

Как начиналась война России против Украины:

Россия наносит удары по гражданскому населению: