Стопами Ибрагимовича: в Сальвадоре футболист забил фантастический гол пяткой через себя (видео)

Форвард клуба "Чалатенанго" Кемар Бекфорд отличился шикарным голом в матче 3-го тура чемпионата Сальвадора против команды "Платенсе".
На 40-й минуте поединка ямайский нападающий замкнул навес одноклубника невероятным ударом пяткой из пределов штрафной.
Стоя спиной к воротам соперника, Кемар идеально пробил пяткой через себя. Мяч залетел точно в угол ворот. Такому удару позавидовал бы сам Златан Ибрагимович, который любит отличаться подобными трюками.
Более того, герой эпизода еще и эффектно отпраздновал свой шедевральный гол. Бекфорд ловко исполнил двойное сальто, порадовав болельщиков на трибунах.
Это один кусок better Sir @FIFAcom pic.twitter.com/ibEHs17X3F— AD Chalatenango (@ADChalatenango) September 26, 2022
Добавим, что этот феерический гол не помог "скорпионам" победить. Поединок завершился со счетом 2:4 в пользу "Платенсе".
Ранее сообщалось, что в США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля.
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