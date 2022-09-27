Стопами Ибрагимовича: в Сальвадоре футболист забил фантастический гол пяткой через себя (видео)

Форвард клуба "Чалатенанго" Кемар Бекфорд отличился шикарным голом в матче 3-го тура чемпионата Сальвадора против команды "Платенсе".

На 40-й минуте поединка ямайский нападающий замкнул навес одноклубника невероятным ударом пяткой из пределов штрафной.

Стоя спиной к воротам соперника, Кемар идеально пробил пяткой через себя. Мяч залетел точно в угол ворот. Такому удару позавидовал бы сам Златан Ибрагимович, который любит отличаться подобными трюками.

Более того, герой эпизода еще и эффектно отпраздновал свой шедевральный гол. Бекфорд ловко исполнил двойное сальто, порадовав болельщиков на трибунах.

Добавим, что этот феерический гол не помог "скорпионам" победить. Поединок завершился со счетом 2:4 в пользу "Платенсе".

Ранее сообщалось, что в США футболист забил сумасшедший гол со своей половины поля.

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