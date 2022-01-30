Стопами легендарного деда: внук Мухаммеда Али эффектно нокаутировал соперника за два раунда (видео)

Это его четвертая победа на профессиональном ринге.
Внук легендарного Мухаммеда Али Нико Али Уолш нокаутом победил своего соотечественника, американца Джеремию Йегера во время вечера бокса в штате Оклахома (США).
21-летний наследник Мухаммеда Али, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), разобрался со своим оппонентом за два раунда.
Во второй трехминутке Али-младший мощным прямым справа и хуком слева свалил 31-летнего соперника на канвас. Йегер нашел в себе силы подняться, но Уолш сразу бросился добивать его и потряс комбинацией ударов. Рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Али техническим нокаутом.
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- Для Уолша это был четвертый бой на профессиональном ринге. Все завершились в его пользу, 3 - нокаутом.
- В послужном списке Йегера одна победа нокаутом, одна ничья и два поражения.
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