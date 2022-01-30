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Стопами легендарного деда: внук Мухаммеда Али эффектно нокаутировал соперника за два раунда (видео)

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Стопами легендарного деда: внук Мухаммеда Али эффектно нокаутировал соперника за два раунда (видео)

twitter.com/NicoAliX74

Это его четвертая победа на профессиональном ринге.

Внук легендарного Мухаммеда Али Нико Али Уолш нокаутом победил своего соотечественника, американца Джеремию Йегера во время вечера бокса в штате Оклахома (США).

21-летний наследник Мухаммеда Али, выступающий во втором среднем весе (до 76,2 килограмма), разобрался со своим оппонентом за два раунда.

Во второй трехминутке Али-младший мощным прямым справа и хуком слева свалил 31-летнего соперника на канвас. Йегер нашел в себе силы подняться, но Уолш сразу бросился добивать его и потряс комбинацией ударов. Рефери вмешался и остановил поединок, зафиксировав победу Али техническим нокаутом.

  • Для Уолша это был четвертый бой на профессиональном ринге. Все завершились в его пользу, 3 - нокаутом.
  • В послужном списке Йегера одна победа нокаутом, одна ничья и два поражения.

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