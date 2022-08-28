Стопами "Ливерпуля": соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов устроил голевую феерию в Шотландии

Шотландский "Селтик", являющийся соперником донецкого "Шахтера" на групповом этапе Лиги чемпионов, в национальном первенстве на выезде поиздевался над "Данди Юнайтед" - 0:9 .

Хет-триками в воротах хозяев отличились японский нападающий Кього Фурухаси и израильский форвард Лиэл Абада. Еще по голу за "кельтов" забили Жота, Иосиф Юранович и Карл Старфельт.

Благодаря этой победе "Селтик" с 15 очками поднялся на первое место в турнирной таблице чемпионата Шотландии, обойдя "Рейнджерс", имеющий в своем активе 13 баллов.

Очевидно, что с таким соперником "Шахтеру" будет очень непросто в групповом раунде самого престижного евротурнира. Первый матч против шотландцев "горняки" проведут 14 сентября в рамках 2-го тура. Кроме "Шахтера" и "Селтика", в квартете F сыграют действующий победитель турнира мадридский "Реал" и немецкий "РБ Лейпциг".

Напомним, накануне аналогичный разгром (9:0) был зафиксирован в матче 4-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ) между "Ливерпулем" и "Борнмутом". Команда Юргена Клоппа отправила в ворота соперника девять "сухих" мячей.

Читайте также:

"Шахтер" в большинстве выцарапал первую победу в сезоне, одолев новичка УПЛ (видео)

Соперник "Шахтера" в Лиге чемпионов одержал уверенную победу в Бундеслиге

Сыграет с действующим обладателем трофея в октябре: стал известен календарь "Шахтера" в Лиге чемпионов