Страх перед украинцем? Джошуа неожиданно заговорил о возможном поражении от Усика

Обладатель четырех поясов не исключает, что может потерять титулы.
Чемпион мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBO и IBF Энтони Джошуа во время пресс-конференции, которая предшествовала его бою против украинца Александра Усика, заговорил о возможном поражении от непобежденного крымчанина.
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"Рад снова вернуться на ринг, рад этому поединку. Нужно хотеть тренироваться, много работать, улучшать свои навыки, практиковать их. Когда я начинал заниматься боксом, это было весело, сейчас я продолжаю становиться лучшим. Я очень люблю вызовы.
Мне нравится тренироваться, выходить на ринг за несколько месяцев и одерживать победу над ребятами, которые доставляли мне проблемы. Я буду бороться, но если проиграю Усику, то вернусь снова.
Этот бой против Усика дает мне мотивацию для тренировок. У меня был хороший тренировочный лагерь. Месяц перед поединком был непростым, но нам с командой удалось получить от него удовольствие. Когда ты видишь улучшения, тебе хочется делать еще больше для этого.
Я настраиваю себя так, будто этот бой будет еще одним днем в лагере. Уже в понедельник или во вторник я вернусь в тренировочный зал.
Хочу выступить, показать все, что нарабатывал последнее время. Я много тренировался и проводил много спаррингов", - сказал Джошуа на пресс-конференции, которая транслировалась на канале в YouTube промоутерской компанией Matchroom Boxing.
- Поединок между Усиком и Джошуа состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур". Начало ориентировочно после 23:00 по киевскому времени.
- На кону в этом поединке будут стоять титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям IBF, WBO, WBA и IBO, которыми владеет Джошуа.
- 34-летний Усик в последнем поединке победил Дерека Чисору и защитил звание обязательного претендента на пояс WBO. Александр выиграл все свои 18 боев в карьере, два из них он провел в супертяжелом весе.
- На счету 31-летнего Джошуа 24 победы (22 - нокаутом) в профессионалах при одном поражении. В последнем бою в декабре прошлого года он нокаутировал болгарина Кубрата Пулева.
Как сообщал ранее ТСН Проспорт, Усик выступил на пресс-конференции с Джошуа на украинском.
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