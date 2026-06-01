"Страна, где идет война, играет лучше нас": в Польше возмутились поражением от Украины

Бывший игрок и тренер сборной Польши, а также экс-глава Польского футбольного союза Збигнев Бонек прокомментировал поражение от Украины в товарищеском матче, который состоялся 31 мая во Вроцлаве.

"Вы не заставите меня выступить с какой-то масштабной критикой. Но над одним моментом стоит задуматься: как так получается, что Украина играет лучше нас? Это ненормально. Страна, где идет война, играет лучше нас.

Когда показывали наших футболистов, было видно, что кто-то улыбается, кто-то разговаривает. Не ощущалось ни напряжения, ни спортивной злости, ни адреналина. А когда нет адреналина, нет стресса и нет ощущения, что играешь за что-то важное, то матчи так и выглядят.

Замены? Это был хаос. Игроки выходили и покидали поле, а тренер продолжал поиск оптимальных решений. Было много перестановок, и некоторые футболисты лишь подтвердили, что мы о них уже знали: сыграли бы они в этом матче или нет — разницы практически не было.

Мы допустили ошибку после матча со Швецией, назвав его "случайным поражением". Всем понравилась та игра, многие говорили, что мы хорошо играли. Это не было правдой. Если бы мы играли хорошо, то победили бы. Когда проигрываешь такому сопернику, как Швеция, нельзя утверждать, что провел хороший матч. Однако мы отнеслись к этому как к чему-то обычному.

Мы хотели сыграть со Швецией, а потом говорили, что жаль, что не встретились с Украиной во втором матче плей-офф за выход на чемпионат мира 2026 года.

Сегодня мы увидели, что произошло. Украина во многом нас переиграла и разобрала на части. Так в чем проблема: в том, что Ян Урбан является главным тренером или в самих футболистах?", — приводит слова Бонека издание Sport.pl.

Сборная Украины победила поляков со счетом 2:0. Голами за "сине-желтых" отличились Роман Яремчук и Андрей Ярмоленко.

Ярмоленко вплотную приблизился к рекорду Андрея Шевченко по голам за сборную Украины. Сейчас на его счету 47 мячей за национальную команду, тогда как действующий президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) забил 48 голов в составе "сине-желтых".

Также Ярмоленко побил рекорд Шевченко, который держался с Евро-2012. Вингер киевского "Динамо" стал самым возрастным автором гола в истории сборной Украины.

Этот поединок стал первым для итальянского специалиста Андреа Мальдеры на посту главного тренера сборной Украины.

Следующий товарищеский матч сборная Украины проведет в воскресенье, 7 июня, с Данией. Игра состоится в датском городе Оденсе. Начало — в 19:30 по киевскому времени.

