"Страна орков не способна на это": Шовковский потролил оккупантов из-за русского языка

Александр Шовковский сражается с агрессором на информационном фронте.
Бывший вратарь киевского "Динамо" и сборной Украины Александр Шовковский решил морально поддержать соотечественников в войне с российскими захватчиками.
Легендарный украинский футболист потролил россиян на своей странице в Instagram, опубликовав красноречивый пост.
"Страна орков даже не способна на своем языке произнести: "Я переможу", - написал Шовковский, прикрепив карту Украины в сине-желтых цветах.
Ранее сообщалось, что Шовковский эмоционально прокомментировал зверства российских захватчиков в Украине.
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