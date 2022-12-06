"Странно, что на фото не российский спецназ": Ломаченко поздравил с Днем ВСУ и нарвался на критику

Украинский боксер легкого веса Василий Ломаченко поздравил соотечественников с Днем Вооруженных Сил Украины, который ежегодно празднует наша страна 6 декабря.

У себя в Instagram 34-летний спортсмен опубликовал фотографию украинских военных и добавил подпись: "С праздником! Ангела-хранителя! С Богом!", – написал Василий.

Однако подписчики явно не оценили такой жест боксера. В комментариях они возмутились, что свое поздравление Ломаченко написал на русском языке, а также вспомнили его прежние скандалы, связанные с государством-оккупантом. В частности, ролик с тренировками российского спецназа, который Василий выложил себе в соцсети в январе 2020 года, вляпавшись в громкий скандал.

"Странно, что на фото не российский спецназ", "Вася, а почему не на государственном языке?", "Ватная голова", – написали фолловеры под публикацией Ломаченко.

Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения Ломаченко вступил в территориальную оборону родного Белгород-Днестровского. В ночь на 30 октября 2022 года Ломаченко вернулся в ринг, одержав победу над американцем Джемейном Ортисом.

Ожидается, что в следующем поединке Василий сразится против абсолютного чемпиона мира Девина Хейни за все пояса легкого дивизиона.

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