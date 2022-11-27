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Странный случай на ЧМ-2022: вратарь Марокко спел гимн, но внезапно покинул поле – известна причина

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
Дата публикации
Просмотры
13к
Время на прочтение
2 мин
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Странный случай на ЧМ-2022: вратарь Марокко спел гимн, но внезапно покинул поле – известна причина

Фото: Associated Press

Яссин Буну в последний момент исчез со стартового состава африканской сборной.

Вратарь сборной Марокко Яссин Буну оказался в необычной ситуации перед матчем 2-го тура группы F чемпионата мира-2022 по футболу против Бельгии.

31-летний голкипер испанской "Севильи" попал в стартовый состав своей сборной и вышел на поле петь гимн вместе со всей командой.

Впрочем, перед началом поединка на командном фото появился не Буну, а другой голкипер марокканцев – Мунир Эль Каджоуи. Именно последний провел на поле весь матч и помог африканцам сенсационно переиграть бельгийцев со счетом 0:2.

Позже стало известно, что после исполнения гимнов Буну сообщил тренерскому штабу, что не может принять участие в поединке. По информации Relevo, он получил травму бедра на предматчевой тренировке. Врачи дали голкиперу обезболивающее, однако Яссин все равно не рискнул выходить на поле.

  • Благодаря этой сенсационной победе марокканцы с четырьмя очками возглавили турнирную таблицу своего квартета. Бельгия, имея 3 балла, опустилась на вторую строчку. Далее следуют Хорватия (1) и Канада (0).
  • В другом поединке 2-го тура группы F встречаются Хорватия и Канада. Этот поединок также проходит 27 ноября, он начался в 18:00 по киевскому времени.
  • В матчах заключительного тура квартета F, которые пройдут 1 декабря, Бельгия сыграет с Хорватией, а Марокко померяется силами с Канадой.

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Чемпионат Мира по футболу 2022
Дата публикации
Просмотры
13к
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