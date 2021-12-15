Странный выбор: ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую команду 2021 года

Странный выбор: ФИФА назвала претендентов на попадание в символическую команду 2021 года

В списке есть неожиданные и нелогичные имена.

Международная федерация ассоциаций профессиональных футболистов (FIFPro) совместно с Международной федерацией футбола (ФИФА) объявили список из 23 игроков, претендующих на попадание в символическую сборную мира по итогам 2021 года.

Стоит отметить, что этот список достаточно странный для любителей футбола.

В частности, бросается в глаза присутствие в нем игроков "Барселоны" Дани Алвеса и Фрэнки де Йонга, но отсутствие лучшего бомбардира и ассистента АПЛ-2021/22 Мохамеда Салаха ("Ливерпуль"), а также форварда "Аякса" Себастьена Алле, который забивал в каждом матче нынешней Лиги чемпионов.

Вратари: Алисон Беккер ("Ливерпуль"), Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ"), Эдуар Менди ("Челси").

Защитники: Давид Алаба ("Реал"), Жорди Альба ("Барселона"), Трент Александер-Арнольд ("Ливерпуль"), Дани Алвес ("Барселона"), Леонардо Бонуччи ("Ювентус"), Рубен Диаш ("Манчестер Сити").

Полузащитники: Серхио Бускетс ("Барселона"), Кевин де Брюйне ("Манчестер Сити"), Бруно Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Фрэнки де Йонг ("Барселона"), Жоржиньо ("Челси"), Н'Голо Канте ( "Челси").

Нападающие: Карим Бензема ("Реал"), Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), Эрлинг Холанд ("Боруссия" Дортмунд), Роберт Левандовски ("Бавария"), Ромелу Лукаку ("Челси"), Килиан Мбаппе (ПСЖ) Лионель Месси (ПСЖ), Неймар (ПСЖ).

Состав символической сборной 2021 определит голосование, в котором примут участие профессиональные футболисты со всего мира. Победителей объявят 17 января на церемонии вручения наград The ​​Best.

Как писал ТСН Проспорт, ранее были названы имена претендентов на призы лучшему игроку, тренеру и вратарю года по версии ФИФА.