Стрелки на половой орган: клуб из подвала английского футбола шокировал мир прозрачной формой

Таким образом "Бидейл" пытается привлечь внимание общества к раку простаты.

Английский клуб "Бидейл", который выступает в 11-м дивизионе своей страны, прославился на весь мир после презентации игровой формы на следующий сезон.

Команда будет играть в абсолютном прозрачной экипировке, на которой нарисованы стрелки, направленные на мужской половой орган. Этим клуб хочет привлечь внимание общественности к проблеме рака простаты.

На груди формы размещен большой надпись "Не забудь проверить", который должен побудить мужчин регулярно проходить обследование.

twitter.com/AfcBedale

twitter.com/AfcBedale

В клубе рассчитывают выручить за продажу формы до 300 тысяч евро. С каждого проданного комплекта "Бидейл" будет отправлять по 5 евро пожертвований в британский центр по борьбе с раком простаты.

twitter.com/GusCamisetas

twitter.com/GusCamisetas

Стоит отметить, что "Бидейл" не первый раз экспериментировал с формой. Ранее клуб играл в форме с принтом сосиcок, пюре, зеленого горошка и хот-догами.

Как писал ТСН Проспорт, в новом сезоне клубы УПЛ играть в формах с лозунгами "Слава Украине!" и "Героям слава!". Это возмутило Российскую Федерацию, но УЕФА принял нашу сторону.

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку