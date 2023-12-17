Стрелял в отеле: звездного биатлониста отстранили от масс-старта на Кубке мира в Ленцерхайде

Норвежский биатлонист Стурл Легрейд был лишен права выступить в масс-старте на третьем этапе Кубка мира по биатлону-2023/24 в швейцарском Ленцерхайде из-за несоблюдения правил безопасности.

Международный союз биатлонистов (IBU) таким образом наказал 26-летнего спортсмена за то, что он во время подготовки к спринту в Ленцерхайде произвел выстрел в гостинице, где базировалась сборная Норвегии.

Во время тренировки холостыми патронами Легрейд выполнил "боевой" выстрел. В результате инцидента никто не пострадал, однако норвежского биатлониста все равно допросила швейцарская полиция, а IBU решил провести собственное расследование.

Норвежская сторона по собственной инициативе сообщила IBU об инциденте с Легрейдом, а сам биатлонист извинился за то, что пренебрег правилами безопасности.

"Я глубоко сожалею об этом инциденте и прошу прощения у всей биатлонной семьи, моих товарищей по команде и владельца отеля за то, что произошло. Это жестокое напоминание для меня и для всех биатлонистов о том, насколько на самом деле важны правила техники безопасности", – приводит слова Легрейда официальный сайт IBU.

Легрейд – олимпийский чемпион Пекина-2022 в мужской эстафете. Также он завоевал девять медалей на уровне чемпионата мира, пять из которых – золотые. Сейчас Стурла занимает третье место в общем зачете Кубка мира-2023/24, на 93 очка отставая от лидера – своего соотечественника Йоханнеса Бьо, который является действующим обладателем Большого хрустального глобуса.

Мужской масс-старт в Ленцерхайде состоится в воскресенье, 17 декабря, начало – в 15:45 по киевскому времени. Украину в заключительной гонке 2023 года представит только Дмитрий Пидручный.

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