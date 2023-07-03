"Стремимся к большему": Ротань прокомментировал триумф над Францией и выход в полуфинал молодежного Евро

Главный тренер молодежной сборной Украины (U-21) Руслан Ротань прокомментировал победу над командой Франции в четвертьфинале Евро-2023.

В напряженном матче, который состоялся 2 июля в румынском городе Клуж-Напока, украинская "молодежка" обыграла французов со счетом 1:3 и вышла в полуфинал континентального первенства.

Благодаря этому успеху наша футбольная сборная впервые в истории пробилась на Олимпийские игры. "Сине-желтые" сыграют в футбольном турнире на летней Олимпиаде-2024, которая состоится в Париже.

"Прежде всего, мы поздравляем с победой Украину, поздравляем наших защитников, спасибо им! Я поздравляю команду, которая провела фантастический матч, показала, что мы действительно являемся командой, мы стремимся к большему! Если вернуться на годы назад, когда мы только собрались, а особенно после первого отборочного поединка с Францией – мы не могли представить, что через два матча мы эту сборную обыграем. Хочу поздравить футболистов с отличной игрой, с победой, а самое главное для меня то, что они в этом матче стали лучшими среди лучших.

Мы понимали, что Франция будет очень компактно обороняться внутри, что нам максимально перекроют центр. Мы делали акцент на этом, а также на игре с ложной "девяткой", чтобы оттягивать защитников, действующих очень высоко. В эти зоны должны были вбегать наши быстрые вингеры. Но я очень доволен, что в ситуации, когда Мудрик и Судаков поменялись местами, Георгий взял эту роль на себя и ворвался в пространство, которое для него создал своим открыванием Крыськив. Этот матч мы обязательно должны внести себе в актив.

Хотелось бы отметить и сборную Франции. Это очень мощный коллектив, хорошая команда, индивидуально мастерская. Я доволен тем, что наши ребята отреагировали на результат как индивидуальным мастерством, так и характером, не раскисли, а быстро вернулись в игру", – приводит слова Ротаня официальный сайт УАФ.

В полуфинале Евро-2023 сборная Украины встретится с Испанией, которая в четвертьфинальном поединке по итогам экстра-таймов обыграла Швейцарию (2:1). Матч Испания – Украина состоится в среду, 5 июля, начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Добавим, что наша команда уже играла с испанцами в последнем туре группового раунда Евро-2023. Тогда украинская сборная на последних минутах упустила победу над Испанией (2:2).

В другом полуфинале сыграют команды Израиля и Англии. Этот матч также состоится 5 июля, но в 19:00 по киевскому времени.

Финал Евро-2023 запланирован на субботу, 8 июля. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по киевскому времени.

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