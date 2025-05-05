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Стремительно приближается к топ-10: Свитолина поднялась в рейтинге WTA
Это лучший результат Элины в мировой классификации за более чем три года.
Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг по итогам прошлой соревновательной недели. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 14-е место.
Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде 30-летняя уроженка Одессы поднялась на три позиции в мировой классификации.
Это лучший результат Элины в рейтинге WTA за более чем три года. В последний раз она поднималась выше 17-го места 28 февраля 2022 года, когда находилась на 15-й строчке.
14-е место Свитолиной – это ее самая высокая позиция в рейтинге WTA с ноября 2021 года, когда она также была 14-й. До этого Элина с мая 2017-го по октябрь 2021-го входила в топ-10 мировой классификации.
Второй ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая после выхода в четвертьфинал соревнований в Мадриде поднялась с 36-го на 27-е место в рейтинге WTA.
Лидерство в мировой классификации продолжает удерживать нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая в финале турнира в Мадриде обыграла американку Кори Гауфф.
Рейтинг WTA
1. Арина Соболенко – 11118 очков
2. Ига Швентек (Польша) – 6773
3. Кори Гауфф (США) – 6603 (+1 позиция)
4. Джессика Пегула (США) – 6243 (-1)
5. Жасмин Паолини (Италия) – 4875 (+1)
6. Мэдисон Киз (США) – 4824 (-1)
7. Мирра Андреева – 4781
8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193
9. Эмма Наварро (США) – 3797 (+1)
10. Паула Бадоса (Испания) – 3761 (-1)
...
14. Элина Свитолина (Украина) – 2810 (+3)
27. Марта Костюк (Украина) – 1686 (+9)
45. Даяна Ястремская (Украина) – 1244 (+1)
75. Ангелина Калинина (Украина) – 878 (-1)
80. Юлия Стародубцева (Украина) – 822 (+19)
152. Дарья Снигур (Украина) – 485 (-5)
225. Анастасия Соболева (Украина) – 325 (-2)
241. Валерия Страхова (Украина) – 299 (+6)
246. Леся Цуренко (Украина) – 290 (-5)
264. Катарина Завацкая (Украина) – 277 (+16)
274. Александра Олейникова (Украина) – 264 (-15)
Добавим, что до полуфинала в испанской столице, где Свитолина уступила Соболенко, украинка имела серию из одиннадцати побед подряд.
Элина остановилась в шаге от повторения личного рекорда по количеству выигранных матчей подряд. Наиболее продолжительной для нее остается серия из 12 побед, которую она установила в июле-августе 2013 года.
Ранее сообщалось, что Свитолина и еще три украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.