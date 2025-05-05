Стремительно приближается к топ-10: Свитолина поднялась в рейтинге WTA

Элина Свитолина / © Associated Press

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Женская теннисная ассоциация (WTA) обновила свой рейтинг по итогам прошлой соревновательной недели. В нем первая ракетка Украины Элина Свитолина занимает 14-е место.

Благодаря выходу в полуфинал турнира WTA 1000 в Мадриде 30-летняя уроженка Одессы поднялась на три позиции в мировой классификации.

Это лучший результат Элины в рейтинге WTA за более чем три года. В последний раз она поднималась выше 17-го места 28 февраля 2022 года, когда находилась на 15-й строчке.

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14-е место Свитолиной – это ее самая высокая позиция в рейтинге WTA с ноября 2021 года, когда она также была 14-й. До этого Элина с мая 2017-го по октябрь 2021-го входила в топ-10 мировой классификации.

Второй ракеткой Украины остается Марта Костюк, которая после выхода в четвертьфинал соревнований в Мадриде поднялась с 36-го на 27-е место в рейтинге WTA.

Лидерство в мировой классификации продолжает удерживать нейтральная теннисистка с белорусским паспортом Арина Соболенко, которая в финале турнира в Мадриде обыграла американку Кори Гауфф.

Рейтинг WTA

1. Арина Соболенко – 11118 очков

2. Ига Швентек (Польша) – 6773

3. Кори Гауфф (США) – 6603 (+1 позиция)

4. Джессика Пегула (США) – 6243 (-1)

5. Жасмин Паолини (Италия) – 4875 (+1)

6. Мэдисон Киз (США) – 4824 (-1)

7. Мирра Андреева – 4781

8. Чжэн Циньвэнь (Китай) – 4193

9. Эмма Наварро (США) – 3797 (+1)

10. Паула Бадоса (Испания) – 3761 (-1)

...

14. Элина Свитолина (Украина) – 2810 (+3)

27. Марта Костюк (Украина) – 1686 (+9)

45. Даяна Ястремская (Украина) – 1244 (+1)

75. Ангелина Калинина (Украина) – 878 (-1)

80. Юлия Стародубцева (Украина) – 822 (+19)

152. Дарья Снигур (Украина) – 485 (-5)

225. Анастасия Соболева (Украина) – 325 (-2)

241. Валерия Страхова (Украина) – 299 (+6)

246. Леся Цуренко (Украина) – 290 (-5)

264. Катарина Завацкая (Украина) – 277 (+16)

274. Александра Олейникова (Украина) – 264 (-15)

Добавим, что до полуфинала в испанской столице, где Свитолина уступила Соболенко, украинка имела серию из одиннадцати побед подряд.

Элина остановилась в шаге от повторения личного рекорда по количеству выигранных матчей подряд. Наиболее продолжительной для нее остается серия из 12 побед, которую она установила в июле-августе 2013 года.

Ранее сообщалось, что Свитолина и еще три украинские теннисистки напрямую попали в основную сетку Roland Garros-2025.