Стриминговый сервис оккупантов скрыл призыв прекратить войну в Украине во время Эль Класико (фото)

Вместо слов "Stop Invasion" жители страны-агрессора видели логотип Ла Лиги.
В рамках 29-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал на своем поле "Барселону" и потерпел разгромное поражение — 0:4.
Ла Лига транслировала этот поединок со словами Stop Invasion ("Остановите вторжение") у счета матча.
Однако российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл ее. Вместо Stop Invasion там просто эмблема и название испанского чемпионата.
Вот как выглядит кадр по трансляции матча в Украине на MEGOGO:
А вот так кадр сменили в России:
Напомним, что официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Гема" против "Севильи".
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