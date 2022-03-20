Стриминговый сервис оккупантов скрыл призыв прекратить войну в Украине во время Эль Класико (фото)

Стриминговый сервис оккупантов скрыл призыв прекратить войну в Украине во время Эль Класико (фото)

Вместо слов "Stop Invasion" жители страны-агрессора видели логотип Ла Лиги.

В рамках 29-го тура чемпионата Испании мадридский "Реал" принимал на своем поле "Барселону" и потерпел разгромное поражение — 0:4 .

Ла Лига транслировала этот поединок со словами Stop Invasion ("Остановите вторжение") у счета матча.

Однако российский стриминговый сервис-транслятор Ла Лиги Okko скрыл ее. Вместо Stop Invasion там просто эмблема и название испанского чемпионата.

Вот как выглядит кадр по трансляции матча в Украине на MEGOGO:

А вот так кадр сменили в России:

Напомним, что официальный транслятор матчей Лиги Европы УЕФА в России "Матч ТВ" заменил кадры с украинскими флагами во время победного матча "Вест Гема" против "Севильи".

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