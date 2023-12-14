Хлопнули дверью: "Заря" разгромно выиграла последний матч еврокубкового сезона (видео)

В заключительном туре Лиги конференций луганский клуб разбил исландский "Брейдаблик".
Луганская "Заря" разгромила исландский "Брейдаблик" в матче последнего 6-го тура группового этапа Лиги конференций – 4:0.
Из-за полномасштабного вторжения российских окупантов в Украину номинально домашний для луганцев поединок состоялся в польском городе Люблин на "Арене Люблин".
Подопечные Юрия Коваля мощно начали матч. Уже на 2-й минуте луганцев вывел вперед Эдуардо Герреро. На 11-й минуте украинский клуб удвоил свое преимущество – автоголом отличился защитник гостей Дамир Муминович.
На 19-й минуте счет в игре стал разгромным – Петар Мичин забил третий мяч в ворота "Брейдаблика".
А во втором тайме "Заря" смогла в четвертый раз огорчить исландский коллектив – на 76-й минуте результативный удар нанес Игорь Горбач.
Обзор матча "Заря" – "Брейдаблик"
Будет добавлен в скором времени.
Отметим, что с турнирной точки зрения этот матч уже ничего не решал для обеих команд. И "Заря", и "Брейдаблик" досрочно потеряли шансы на выход в плей-офф Лиги конференций.
Эта победа стала для луганцев второй на групповой стадии в этом евросезоне. В матче 2-го тура текущего розыгрыша Лиги конференций "Заря" на выезде обыграла "Брейдаблик" со счетом 1:0.
"Заря" заняла итоговое третье место в группе B, набрав 7 очков. "Брейдаблик" проиграл все шесть матчей группового этапа и финишировал на последней четвертой позиции.
В другом матче шестого тура этого квартета "Маккаби" Тель-Авив победил бельгийский "Гент" со счетом 3:1.
Именно израильский клуб (15 очков) занял первое место и вышел в 1/8 финала Лиги конференций. Бельгийская команда (13 баллов) стала второй и сыграет в стыковых матчах (1/16 финала) Лиги конференций.
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