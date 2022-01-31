"Ступакия, Аталия, Устюгор Гей": в Китае поиздевались над именами и фамилиями российских олимпийцев

"Ступакия, Аталия, Устюгор Гей": в Китае поиздевались над именами и фамилиями российских олимпийцев

Делегацию лыжников из РФ ожидал в Поднебесной сюрприз.

Организаторы зимних Олимпийских игр-2022 оконфузились во время встречи российских лыжников, прибывших на соревнования в Пекине.

Спортсменов из Российской Федерации ждали в аэропорту с именными табличками, однако не смогли правильно написать их имена и фамилии. Соответствующее фото опубликовала в Instagram лыжница Юлия Ступак.

Фамилию Ступак искривили как "Ступакия". Наталья Непряева превратилась в "Непряев Аталья", а Иван Якимушкин в "Якимус Иван". Больше всех не повезло Сергею Устюгову, которого назвали "Устюгор Гей".

"Просто прочтите наши имена. У Ивана Якимушкина резко сузились глаза", - прокомментировала забавное фото Юлия Ступак.

Олимпийские игры-2022 состоятся с 4-го по 20 февраля. Все самое важное, что стоит знать о предстоящих соревнованиях в столице Поднебесной, читайте в нашем материале .

. Во время зимней Олимпиады в Пекине будут проводиться соревнования по 15 дисциплинам в семи видах спорта. Новые дисциплины появятся в бобслее, шорт-треке, лыжном фристайле, прыжках с трамплина и сноуборде;

Всего разыграют 109 комплектов медалей.

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