"Стыдно, что говорю по-русски": украинский футболист отреагировал на агрессию РФ

Игорь Пластун сделал категорическое заявление на фоне вторжения российских войск в Украину.

Украинский защитник болгарского "Лудогорца" Игорь Пластун опубликовал у себя в Instagram-stories снимок сине-желтого флага в знак осуждения обострения российской агрессии против Украины.

"Стыдно, что говорю по-русски", - подписал кадр Пластун.

фото — instagram.com/igor_plastun

Футбольным фанатам Пластун известен выступлениями за львовские "Карпаты", киевскую "Оболонь", бельгийский "Гент" и болгарский "Лудогорец".

В нынешнем сезоне он провел провел 30 матчей за "Лудогорец" во всех турнирах, забил один гол и сделал один ассист. Также на счету Пластуна 4 матча за сборную Украины.

Напомним, 21 февраля президент России Владимир Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР", а затем в присутствии боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ , а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".

22 февраля Совет Федерации РФ удовлетворил запрос российского президента Владимира Путина на применение российской армии за границей.

В этот же вечер президент РФ заявил, что Россия будет оказывать военному помощь террористическим "ДНР" и "ЛНР".

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