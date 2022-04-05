"Стыдно говорить на языке людей, уничтожающих наше государство": талант "Шахтера" — о войне в Украине

"Стыдно говорить на языке людей, уничтожающих наше государство": талант "Шахтера" — о войне в Украине

Бондаренко решил разговаривать на украинском, когда началось полномасштабное вторжение.

Полузащитник донецкого "Шахтера" Артем Бондаренко высказался о войне Украины против российских оккупантов и признался, что решил общаться на украинском языке.

"До начала вторжения РФ я действительно общался на русском языке. Но сейчас я решил пытаться разговаривать на украинском. Возможно, это будет с ошибками, но на украинском. Потому что мне стыдно говорить на языке людей, которые уничтожают наше государство.

Стараюсь поддерживать форму всеми возможными способами. Занимаюсь дома и иногда выхожу с друзьями поиграть в футбол, чтобы совсем не забыть, что такое мяч.

Каждый день я поддерживаю связь со своими друзьями и партнерами по команде. Это Мудрик, Судаков, Бондарь, Трубин. Узнаем, у кого какая ситуация в городе. Даже не могу вообразить, каким будет украинский футбол после войны.

Но скажу, что все мнения по этому поводу отошли на второй план. Трудно думать о футболе, когда ты знаешь, что каждый день погибают люди.

Первое, что сделаю после войны – обниму свою семью, увижусь с друзьями, которые сейчас разбросаны по всей стране. Наверное, буду чаще делать то, что раньше постоянно откладывал на завтра. Мы ведь поняли, что надо ценить ежеминутно мирное небо над головой.

Я очень горжусь тем, что я украинец. Думаю, что после нашей победы слова "я – украинец" будут звучать по всему миру по-новому и очень гордо. Хочется обратиться к нашим гражданам. Верьте в нашу победу и нашу армию. Победа обязательно последует за нами", – сказал Бондаренко в интервью Футбол NEWS.

Напомним, что олимпийский чемпион 2016 года по спортивной гимнастике Олег Верняев отправился защищать Украину от российских кафиров.

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