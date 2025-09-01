Суарес плюнул в лицо тренеру соперника: "Интер" Майами с Месси разгромно проиграл финал Кубка лиг

Луис Суарес / © Associated Press

В ночь на 1 сентября в США состоялся финальный матч Кубка лиг, в котором "Сиэтл Саундерс" разгромил "Интер" Майами со счетом 3:0 .

На 25-й минуте хозяев поля вывел вперед Осазе Де Розарио. А во втором тайме преимущество своей команды закрепили Алекс Рольдан и Пол Ротрок.

Отметим, что в составе майамцев весь матч отыграли звездные Лионель Месси, Луис Суарес, Серхио Бускетс, Жорди Альба и Родриго Де Пауль.

После финального свистка игроки обеих команд вместе с представителями тренерских штабов устроили стычку прямо на поле.

Также Суарес не сдержал эмоций и плюнул в лицо одному из представителей тренерского штаба соперника.

Обзор матча "Сиэтл Саундерс" – "Интер" Майами

