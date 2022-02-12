"Субмарину" не потопили: "Реал" перед еврокубковым вояжем в Париж потерял очки в Примере

"Субмарину" не потопили: "Реал" перед еврокубковым вояжем в Париж потерял очки в Примере

Андрей Лунин провел встречу с "Вильярреалом" на скамье запасных.

Мадридский "Реал" не одолел "Вильярреал" в гостевом матче 24-го тура испанской Ла Лиги. Игра завершилась без забитых мячей - 0:0 .

Несмотря на то, что "сливочные" почти вдвое превосходили соперника по ударам, распечатать ворота "Желтой субмарины" подопечным Карло Анчелотти так и не удалось.

Украинский голкипер Андрей Лунин провел встречу на скамейке запасных. Место в рамке ворот "Королевского клуба" занимал бельгийец Тибо Куртуа. Также отметим, что за "Реал" впервые с августа прошлого года сыграл Гарет Бэйл.

"Реал" с 54 очками продолжает лидировать в Примере, опережая "Севилью" на четыре балла. "Вильярреал" разместился на пятой позиции с 36 пунктами.

В следующем туре Ла Лиги мадридский гранд 19 февраля примет "Алавес", а "Желтая субмарина" в тот же день на выезде сыграет с "Гранадой".

Отметим, что уже на следующей неделе (15 февраля) "сливочные" во Франции проведут первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Начало - в 22:00 по киевскому времени.

"Вильярреал", который также пробился в плей-офф ЛЧ, первый матч 1/8 финала против "Ювентуса" сыграет неделей позже - 22 февраля.

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