Суд на стороне Беларуси: бегунье Тимановской не разрешили выступить на Олимпиаде-2020

Суд на стороне Беларуси: бегунье Тимановской не разрешили выступить на Олимпиаде-2020

CAS отклонил запрос спортсменки на отмену ее отстранения от Игор олимпийским комитетом Беларуси.

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) отклонил апелляцию белорусской легкоатлетки Кристины Тимановской касательно ее отстранения от Олимпийских игр-2020 в Токио национальным олимпийским комитетом Беларуси.

В вердикте CAS указано, что спортсменка не смогла доказать свою правоту. Легкоатлетка подавала запрос в надежде выступить в соревнованиях на дистанции 200 м, которые состоялись 2 августа.

Ранее после громкого скандала, который разгорелся 1 августа, Национальный олимпийский комитет Беларуси заявил, что спортсменка не будет участвовать в соревнованиях из-за эмоционально-психологическое состояния.

Тимановская раскритиковала руководство за попытки заставить ее бежать эстафету, хотя она специализируется на коротких дистанциях. После этого бегунью попытались силой отправить в Минск, но она отказалась сесть на самолет и обратилась в Международный олимпийский комитет с просьбой о помощи.

Сейчас Тимановская находится в аэропорту Токио под защитой японских властей и полиции. Политическое убежище белорусской спортсменке готов предоставить Евросоюз.

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