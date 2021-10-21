Суд над Бензема: стало известно, какое наказание "светит" лидеру "Реала" по делу об интим-шантаже

Скорее всего, форварду удастся избежать реального заключения.

Стало известно, какое наказание запросил прокурор для нападающего "Реала" Карима Бензема, который предстал перед судом перед судом по делу о шантаже партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна.

По информации Get French Football News, форварду "Королевского клуба" грозит 10 месяцев тюрьмы условно, а также штраф в размере 75 тысяч евро.

Таким образом, 33-летний футболист, похоже, не попадет в тюрьму. Максимальное наказание, которое он мог получить, - пять лет реального заключения. Судебное заседание по делу Бензема началось 20 октября в Версале и закончится 22 октября.

Сам Бензема на присутствует на судебном заседании. Его адвокат Сильвен Кормье объяснил это напряженным календарем матчей французского футболиста.

"Моего клиента здесь нет, потому что недавно он играл в Украине. Сейчас он готовится к игре с "Барселоной". В таких условиях не посещают трехдневный суд. Если бы суд признал это оправдание недействительным, нам бы сообщили.

Наше видение ситуации простое - из мухи раздули слона. Переоцениваются определенные фразы, которые клиент, возможно, сказал по телефону. Все, что хотел сделать Бензема - просто защитить своего партнера по команде, не представляя, что из этого получится.

Мы видели, что прокурор повторял одни и те же фразы, как робот. Приходить и говорить, что со стороны Бензема речь шла о финансовой компенсации, - это смешно.

Мистер Вальбуэна говорит с возмущением. Его выводы просты: "Меня исключили из состава, так и не вернулся в сборную, меня не выбрали по спортивным причинам, а Карим Бензема, наоборот, находится на вершине мирового футбола. Это своего рода зависть", - цитирует адвоката Бензема GFFN.

Интим-скандал Бензема и Вальбуэна: что случилось

В 2015 году Карима обвинили в том, что он способствовал шантажу партнера по сборной Франции Матье Вальбуэна видеозаписью интимного характера. Поэтому Бензема отстранили от игр за сборную.

В 2017 году апелляционный суд Франции отказался привлекать игрока в суд, но дело не было закрыто.

Следствие подозревает Бензема в том, что в 2015 году он действовал как посредник, подстрекая Вальбуэна заплатить шантажистам, чтобы те не выложили интимное видео с участием Матье. Ранее суд запретил Бензема контактировать с Вальбуэна, однако позже отменил свое решение.

В мае 2021 года Бензема впервые после 6-летнего перерыва получил вызов в национальную команду и поехал в составе "трехцветных" на Евро-2020.

В нынешнем сезоне на счету Бензема 11 матчей за "Реал", 11 голов и 7 результативных передач.

В последнем поединке Лиги чемпионов, 19 октября, Карим отличился в воротах донецкого "Шахтера". Испанский гранд в Киеве разбил "горняков" - 5:0.

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