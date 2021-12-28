Суд не нашел никаких доказательств связи футбольного клуба "Динамо Киев" с "ПриватБанком"

Фактически суд в очередной раз не нашел никаких доказательств такой связи.

Шестой апелляционный административный суд 22 декабря 2021 года оставил действующим решение суда первой инстанции об отказе в удовлетворении заявления "ПриватБанка" о пересмотре судебного решения, которым в свою очередь была подтверждена незаконность признания футбольного клуба "Динамо Киев" связанным с "ПриватБанком".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление адвоката Игоря Суркиса – Игоря Алексеева.

"Мы приветствуем законное и обоснованное решение суда апелляционной инстанции. Фактически суд в очередной раз не нашел никаких доказательств связи футбольного клуба "Динамо Киев" с "ПриватБанком" до его национализации", — говорит адвокат.

По словам Алексеева, судебная эпопея с ПриватБанком и Нацбанком длится с 2017 года, и за это время футбольный клуб неоднократно доказывал собственную правоту.

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"За последние 5 лет "Динамо Киев" успешно преодолел все ступени судебной системы, одержал безоговорочные победы в судах первой, апелляционной и кассационной инстанций. Более того, оппоненты после проигрыша в Верховном суде пошли дальше и даже обратились в Конституционный суд, но и там им было отказано. Однако, как видим, на этом они не остановились и фактически пошли по второму кругу", – констатирует адвокат.

И хотя Национальный банк все свои претензии оправдывает тем, что Игорь Суркис якобы обладал существенным участием в группе "1+1 Медиа" (около 25%), адвокат опровергает этот тезис.

"Господин Игорь Суркис все время был владельцем доли в размере лишь чуть более 8%. А украинский закон четко говорит, что "существенное участие" – это 10 и более процентов. Поэтому элементарные знания математики свидетельствуют об откровенной ошибочности и незаконности позиции Национального банка, – отметил Алексеев. – Меня откровенно удивляет циничная позиция "ПриватБанка" и их консультантов. Вместо того, чтобы честно признать свое поражение и ошибочность любых претензий к "Динамо Киев", они тратят сумасшедшие средства налогоплательщиков на сопровождение абсолютно бесперспективных процессов".

По мнению адвоката, "ПриватБанк" избрал тактику откровенной затяжки процесса под любым надуманным предлогом.

"Такое явно необоснованное поведение банка и их консультантов наблюдаем абсолютно по всем делам, связанным с семьей Суркисов и их компаниями. Мы видим циничные манипуляции и откровенное "процессуальное рейдерство" со стороны представителей банка. Наверное, кто-то очень хочет избежать ответственности за все то беззаконие по поводу семьи Суркисов и их компаний. Однако рано или поздно за все придется отвечать перед законом", – завершает Алексеев.

Ранее в комментарии ТСН адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев заявил, что семья Суркисов, и в частности Игорь Суркис, являются лишь вкладчиками Приватбанка и никакого другого отношения к банковскому учреждению не имели и не имеют.