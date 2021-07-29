Суд оправдал 12 украинцев, которых пожизненно выгнали из футбола за "договорняки" в Армении

Суд оправдал 12 украинцев, которых пожизненно выгнали из футбола за "договорняки" в Армении

CAS принял решение об отмене "бана".

Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) снял обвинения и дисквалификации с украинцев, которые получили пожизненный запрет заниматься любой футбольной деятельностью за участие в договорных матчах в Армении.

Об этом сообщил адвокат Юрий Юрченко у себя в Facebook.

Решением суда были оправданы Сергей Литовченко (действующий главный тренер "Олимпика") Анатолий Писковец (экс=тренер "Локомотива"), Евгений Захарченко, Игорь Быковский, Ярослав Ясницкий, Дмитрий Копытов, Артем Пилипенко, Илья Ходуля, Сергей Дячук, Антон Антошин, Тимофей Шеремета (экс-футболисты "Локомотива") и Максим Дробный (экс-владелец "Локомотива").

Полная победа в CAS! Решение суда в пользу ⚽️ ФК «Локомотив», главного тренера и футболистов — граждан ... Опубликовано Юрием ЮрченкоЧетверг, 29 Июль 2021

Напомним, в июне 2020 года в Чемпионате Армении разразился громкий скандал вокруг договорных матчей во втором по силе дивизионе страны. Из-за этого Федерация футбола Армении приняла решение досрочно завершить сезон-2019/20.

По итогам инцидента были дисквалифицировано 58 человек (игроков, тренеров и функционеров), 25 из которых - украинцы. 20 из них получили пожизненную дисквалификацию.

Ранее ТСН Проспорт писал, что известного украинского тренера Александра Севидова пожизненно отстранили от футбола за "договорняки"

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