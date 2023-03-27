Суд запретил Павелко переизбираться в УЕФА: детали громкого дела

Павелко не может быть переизбран в исполнительный комитет УЕФА, пока он уволен с должности президента УАФ.

В мае 2020 года Associated Press уже публиковала информацию о том, что высокопоставленный футбольный чиновник Украины Андрей Павелко попал под прицел следователей ФИФА и УЕФА в связи с выплатой национальной федерации миллионов долларов на развитие.

После этого в Украине продолжилось уголовное производство, в рамках которого 22 ноября 2022 Павелко выдвинули обвинения в хищении более миллиона долларов США Украинской ассоциации футбола. 29 ноября 2022 года украинский суд избрал в отношении него меру пресечения в виде содержания под стражей. Избежать заключения Павелко удалось только благодаря внесенному залогу в размере почти 300 тысяч долларов США. Это дело активно обсуждалось в украинских и международных медиа.

В настоящее время украинский суд отстранил господина Павелко от должности президента УАФ. В своем решении суд отметил, что Павелко не может быть переизбран в исполнительный комитет УЕФА, пока он уволен с должности президента УАФ.

Судом принято следующее: согласно п.3 ст. 21 Устава УЕФА каждый член Исполнительного комитета УЕФА, за исключением Президента и любой женщины-члена Исполнительного комитета, избирается Конгрессом и должен занимать должность президента или вице-президента ассоциации-члена УЕФА.

Согласно информации на официальном сайте УЕФА, следующий Конгресс УЕФА, на котором будет решаться вопрос о переизбрании членов исполнительного комитета этой международной футбольной ассоциации, состоится 5 апреля 2023 в португальском Лиссабоне.

Поэтому дальнейшее пребывание Павелко на посту президента Украинской ассоциации футбола позволит ему продлить членство в исполнительном комитете УЕФА, что, учитывая авторитет этой должности среди международного футбольного сообщества, позволит препятствовать уголовному производству и поможет избежать уголовной ответственности. Кроме того, продление членства Павелко в исполнительном комитете УЕФА поможет ему скрыть обстоятельства возможной причастности Украинской ассоциации футбола к реализации преступной схемы по хищению средств УЕФА.

Напомним, в конце октября 2022 года в доме президента УАФ Андрея Павелко прошли обыски. К журналистам ТСН попали видео следственных действий. На кадрах видно, с каким размахом живет футбольный функционер.

В конце ноября суд арестовал президента УАФ, но за него внесли залог.

Также сообщалось, что Украина может потерять право сразиться за проведение ЧМ-2030 из-за уголовного дела, в котором фигурирует президент УАФ Андрей Павелко.

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