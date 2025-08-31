Судаков официально перешел из "Шахтера" в "Бенфику": сумма трансфера

Георгий Судаков

Португальская "Бенфика" объявила о подписании полузащитника донецкого "Шахтера" и сборной Украины Георгия Судакова.

Как сообщается на официальном сайте "орлов", 22-летний украинец перешел в лиссабонский клуб на правах аренды с обязательной опцией выкупа.

Стоимость аренды составляет 6 млн 750 тысяч евро, а трансферная сумма – 20 млн 250 тысяч евро. Еще до 5 млн евро "Шахтер" может получить бонусами.

Также "горняки" будут иметь право на 25% от последующей продажи Судакова. Но "Бенфика" может снизить этот процент до 15 после уплаты фиксированной суммы в размере 6 миллионов евро.

Судаков является воспитанником "Шахтера", за первую команду дончан он выступал с 2020 года и сыграл 146 матчей, в которых забил 33 гола и отдал 19 результативных передач.

В прошлом сезоне Георгий провел за "Шахтер" 37 матчей во всех турнирах, забил 15 голов и сделал шесть результативных передач.

Судаков в "Бенфике" стал одноклубником украинского голкипера Анатолия Трубина, который перешел в лиссабонский клуб из "Шахтера" летом 2023 года.

"Бенфика" набрала 6 очков в двух стартовых матчах чемпионата Португалии. Также лиссабонская команда вышла в основную стадию Лиги чемпионов, обыграв в раунде плей-офф квалификации турецкий "Фенербахче".