Судаков отличился ассистом за "Бенфику" в матче чемпионата Португалии

Георгий Судаков / facebook.com/SLBenfica

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков отличился ассистом в выездном матче 18-го тура чемпионата Португалии против "Риу Аве".

23-летний украинец вышел в стартовом составе "орлов" и на 16-й минуте выполнил навес, после которого Леандро Баррейро открыл счет во встрече.

Поединок завершился победой лиссабонцев со счетом 2:0 . Команда Жозе Моуринью на 25-й минуте игры увеличила свое преимущество благодаря автоголу Андреаса Нтои.

Судаков был заменен на последней минуте основного времени. Еще один украинский легионер "Бенфики" – 24-летний вратарь Анатолий Трубин – провел на поле весь матч.

Обзор матча "Риу Аве" – "Бенфика"

В этом сезоне Судаков провел 36 матчей за "Бенфику" во всех турнирах, забил 4 гола и отдал 6 ассистов. Трубин принял участие в 30 поединках лиссабонского клуба и пропустил 22 мяча.

После этой победы "Бенфика" (42 очка) продолжает занимать третье место в турнирной таблице чемпионата Португалии. "Орлы" на 3 балла отстают от "Спортинга" и на 7 пунктов – от лидера "Порту", который имеет матч в запасе. "Риу Аве" (20 очков) находится на 11-й позиции.

В следующем туре португальского чемпионата "Бенфика" примет "Эштрелу Амадору", а "Риу Аве" на выезде сразится с "Насьоналем". Оба матча состоятся 25 января.

Перед этим 21 января "орлы" в гостях встретятся с "Ювентусом" в поединке основного раунда Лиги чемпионов.

Ранее сообщалось, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым не сумела выйти в полуфинал Кубка Португалии.

Также мы рассказывали, что "Бенфика" с Трубиным и Судаковым не смогла выйти в финал Кубка португальской лиги.