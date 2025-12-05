ТСН в социальных сетях

Проспорт
78
Судаков забил четвертый гол за "Бенфику" в чемпионате Португалии

Георгий сравнял счет в дерби против "Спортинга".

Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Георгий Судаков

Георгий Судаков / facebook.com/SLBenfica

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков забил гол в матче 13-го тура чемпионата Португалии против "Спортинга".

23-летний украинец вышел в стартовом составе "орлов" и на 27-й минуте сравнял счет в дерби (1:1), на дальней штанге замкнув передачу Амара Дедича с правого фланга.

Для Судакова это уже четвертый гол в 10 матчах за "Бенфику" в чемпионате Португалии.

Отметим, что ворота "Бенфики" в этом поединке защищает еще один украинец – Анатолий Трубин.

Сейчас "Бенфика" (28 очков) занимает третье место в чемпионате Португалии, на 6 баллов отставая от лидера чемпионата "Порту". В свою очередь, "Спортинг" (31 пункт) находится на второй позиции.

В матче "Бенфика" – "Спортинг" закончился первый тайм, счет ничейный – 1:1.

Ранее сообщалось, что сборная Украины узнала потенциальных соперников в финальном турнире чемпионата мира-2026 по футболу.

