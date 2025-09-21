Судаков забил дебютный гол за "Бенфику" и стал лучшим игроком матча чемпионата Португалии

Георгий Судаков

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков отличился дебютным голом за лиссабонский клуб в выездном матче шестого тура чемпионата Португалии против АФС.

23-летний украинец вышел в стартовом составе "орлов" и открыл счет в конце первого тайма. Судаков был заменен на 86-й минуте.

Во втором тайме Вангелис Павлидис реализовал пенальти, увеличив преимущество "Бенфики". Затем греческий форвард отдал ассист на Франьо Ивановича, который установил окончательный счет игры – 0:3 .

Еще один украинец, вратарь Анатолий Трубин, отыграл полный матч, сохранив свои ворота в неприкосновенности. Для 24-летнего голкипера это уже седьмой "сухой" поединок за клуб в этом сезоне.

Обзор матча АФС – "Бенфика"

В итоге Судакова признали лучшим игроком поединка. Георгий получил специальную награду.

Отметим, что для "Бенфики" это был первый матч после возвращения на тренерский мостик Жозе Моуринью. Ранее "Особнный" уже возглавлял "орлов" в 2000 году, но покинул клуб после 10 матчей.

В настоящее время "Бенфика" (13 очков) занимает второе место в чемпионате Португалии. Лиссабонцы на 5 баллов отстают от лидирующего "Порту", но имеют матч в запасе.

В следующем туре португальского чемпионата "Бенфика" 23 сентября примет "Риу Аве".