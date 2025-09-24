Судаков забил за "Бенфику" во втором подряд матче чемпионата Португалии

Георгий Судаков

Украинский полузащитник "Бенфики" Георгий Судаков забил гол в перенесенном матче первого тура чемпионата Португалии против "Риу Аве".

23-летний украинец вышел в стартовом составе "орлов" и открыл счет в конце второго тайма. На 86-й минуте Георгий в центре штрафной площадки замкнул прострел Доди Лукебакио с правого фланга.

Судаков отличился голом за "Бенфику" во втором подряд матче чемпионата Португалии. На прошлой неделе он забил дебютный мяч за новую команду в поединке против АФС.

В матче с "Риу Аве" на 89-й минуте Георгия заменил Леандро Баррейро. Для Судакова это был четвертый поединок за португальский клуб после трансфера из донецкого "Шахтера".

Однако одержать победу "орлам" было не суждено. В компенсированное время, на 90+1 минуте, "Бенфика" пропустила – ничью гостям принес точный удар Андре Луиза.

Еще один украинец, вратарь Анатолий Трубин, отыграл полный матч. Для 24-летнего украинского голкипера это был десятый поединок за клуб во всех турнирах в этом сезоне, из которых он семь провел "на ноль".

Обзор матча "Бенфика" – "Риу Аве"

После завершения поединка Судаков во второй раз подряд получил награду лучшему игроку матча в составе "Бенфики".

"Бенфика" потеряла очки впервые после возвращения на тренерский мостик клуба Жозе Моуринью. Сейчас "орлы" с 14 очками занимают третье место в чемпионате Португалии, на один балл отставая от "Спортинга" и на четыре пункта от "Порту".

В следующем матче "Бенфика" в пятницу, 26 сентября, примет "Жил Висенте" в чемпионате Португалии.