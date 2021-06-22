Судьба финала Евро-2020: УЕФА отреагировал на призывы перенести главный матч турнира из Лондона

В организации не собираются менять место проведения решающей встречи.
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не планирует забирать у Лондона право проведения финала Евро-2020.
Ранее сообщалось, что из-за карантинных ограничений решающая игра континентального первенства может быть перенесена со стадиона "Уэмбли" на "Пушкаш Арену" в Будапеште.
Эту идею поддержал премьер-министр Италии Марио Драги, а беспокойство эпидемиологической ситуацией в Великобритании выразила канцлер Германии Ангела Меркель.
Впрочем, в УЕФА опровергли слухи о переносе решающего матча. Европейские футбольные чиновники не сомневаются, что Лондон успешно примет полуфинальные встречи и финал.
"УЕФА, Английская футбольная федерация и власть Англии успешно работают над организацией полуфиналов и финала Евро-2020 на "Уэмбли". Нет планов менять место проведения этих игр", - приводит заявление УЕФА Sky Sports.
- Англия должна принять полуфинал и финал Евро-2020. Матчи должны состояться на стадионе "Уэмбли".
- Полуфиналы континентального первенства запланированы на 6 и 7 июля, а финал - 11 июля.