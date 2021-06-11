Судьба "Героям Слава": босс УАФ сообщил результаты переговоров с УЕФА по форме сборной Украины

Окончательное решение об экипировке "сине-желтых" на первенстве континента.
Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объявил об итогах переговоров с УЕФА о размещении лозунга "Героям Слава" на новой форме сборной Украины.
УАФ и УЕФА удалось достичь компромисса. Лозунг "Героям Слава!" останется на экипировке "сине-желтых", однако на внутреннюю сторону футболок добавят также другие футбольные символы Украины. То есть лозунг "Героям Слава!" будет размещен внутри карты Украины и Тризуба.
"Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик ...
Футбол - игра миллионов, которая объединяет и вдохновляет. А каждая команда мира имеет гарантированное право популяризировать официальные футбольные символы своей страны. Итоги переговоров следующие:
1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне.
2. Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.
3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!
На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле", - написал Павелко у себя в Facebook.
Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько ...Опубликовано Андреем Павелко пятницы, 11 июня 2021
Напомним
- Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.
- УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.
- Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили, что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме.
- 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.