Судьба "Героям Слава": босс УАФ сообщил результаты переговоров с УЕФА по форме сборной Украины

Окончательное решение об экипировке "сине-желтых" на первенстве континента.

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко объявил об итогах переговоров с УЕФА о размещении лозунга "Героям Слава" на новой форме сборной Украины.

УАФ и УЕФА удалось достичь компромисса. Лозунг "Героям Слава!" останется на экипировке "сине-желтых", однако на внутреннюю сторону футболок добавят также другие футбольные символы Украины. То есть лозунг "Героям Слава!" будет размещен внутри карты Украины и Тризуба.

"Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько раз буквально заходили в тупик ...

Футбол - игра миллионов, которая объединяет и вдохновляет. А каждая команда мира имеет гарантированное право популяризировать официальные футбольные символы своей страны. Итоги переговоров следующие:

1. На миллионных тиражах уже изготовленной формы национальной сборной Украины сохраняются лозунги: "Слава Украине" и "Героям Слава!", Изображение карты Украины с ее неделимыми границами - с Крымом, Донецком, Луганском и тысячами других городов. Нигде в мире не будет запрета на свободную продажу футболок с официальными футбольными символами нашего государства. В этом была моя принципиальная позиция. И миллионы желающих смогут приобрести экипировку национальной сборной Украины в представленном нами дизайне.

2. Мы доказали, что "Слава Украине!", "Героям Слава!", Большой герб сборной на карте Украины - официальные футбольные символы нашей страны. В УЕФА согласились принять к сведению сегодняшнее решение исполкома УАФ и попросили время на дополнительное изучение этого вопроса после окончания Евро-2020.

3. Во время переговоров представители УЕФА неоднократно подтверждали, что согласовали лозунг "Героям Слава!" на футболках наших игроков еще в декабре прошлого года. Но с учетом нового решения от нас требовали полностью удалить или зарисовать эту надпись на футболках всех игроков, участвующих в чемпионате Евро-2020. Зато приходилось озвучить решительную позицию, которая звучала в эти дни от очень многих болельщиков, вплоть до бойкота Евро-2020. Но нам удалось достичь с УЕФА победного компромисса!

На период проведения матчей турнира к ранее утвержденному дизайну формы, на внутренней стороне футболок, будет добавлен еще один элемент. Это утвержденная утром Исполкомом УАФ большая эмблема национальных сборных с картой Украины, Тризубом и еще одной надписью "Слава Украине". Лозунг "Героям Слава!" будет размещен за картой, в центре очертаний границ единой Украины, и верю, что он станет настоящим оберегом для наших ребят. Такой уникальный дизайн формы будут иметь исключительно наши игроки на Евро-2020. Надеюсь, что этот эмоционально заряженный национальным духом талисман станет для сине-желтых залогом отважной борьбы на поле", - написал Павелко у себя в Facebook.

Переговоры с УЕФА по новому дизайну формы национальной сборной Украины завершились. Они были сложнейшими, несколько ... Опубликовано Андреем Павелко пятницы, 11 июня 2021

Напомним

Украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение в стране-агрессоре: в российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины.

новую экипировку сборной Украины. УЕФА заявил , что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020. Впрочем, позже УЕФА проанализировал новую форму сборной Украины после запроса со стороны Российского футбольного союза (РФС) и обязал убрать с нее надпись "Героям слава". В Украинской ассоциации футбола (УАФ) заявили , что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме.

, что ведут переговоры с УЕФА о том, чтобы оставить лозунг "Героям слава" на форме. 11 июня Исполком Украинской ассоциации футбола утвердил лозунги "Слава Украине!" и "Героям слава!" официальными футбольными символами Украины.

Чемпионат Европы по футболу 2020: украинцы будут играть в новой форме

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