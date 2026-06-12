Судьи-"робокопы" на матчах ЧМ-2026: что это за технология, вызвавшая волну шуток в Сети

Судья Уилтон Сампайо во время матча группы А Чемпионата мира по футболу 2026 года / © Getty Images

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Чемпионат мира по футболу в 2026 году, который проходит в Канаде, Мексике и США, вошел в историю как самый технологичный турнир. От необычных гарнитур арбитров до умных мячей — FIFA интегрировала инновации, призванные повысить точность судейства и изменить опыт просмотра матчей для болельщиков.

Об этом пишут India Today, CGTN и SVGEurope.

Футуристические гарнитуры судей на ЧМ-2026

Уже во время матча-открытия в Мехико внимание зрителей было приковано не только к игре между Мексикой и Южной Африкой, но и к бразильскому арбитру Уилтону Сампайо. Его футуристическая гарнитура, которую в соцсетях сравнивали с оборудованием «Робокопа» или устройствами виртуальной реальности, стала главной темой обсуждений.

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Это беспроводная система связи, известная как EarCam, которая обеспечивает постоянную связь арбитра в режиме реального времени с лайнсменами, четвертым арбитром и командой VAR. Она позволяет мгновенно обмениваться информацией о фолах, офсайдах и дисциплинарных решениях.

Помимо гарнитур связи, арбитры носят на себе миниатюрные специальные камеры — RefCam. Веся всего 14 граммов, этот прибор позволяет телезрителям увидеть игру «глазами судьи».

Судья Уилтон Сампайо во время матча на ЧМ-2026 / © Getty Images

Председатель Судейского комитета FIFA Пьерлуиджи Коллина подчеркнул, что эта технология превзошла все ожидания.

«Это инструмент для повествования, и он чрезвычайно мощный — ты чувствуешь себя в самом центре событий; ощущаешь скорость игры и давление на судью», — сказал он.

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На турнире 2026 года такие камеры будут доступны на каждом из 104 матчей, что стало возможным благодаря изменениям в правилах IFAB (Правило 5).

В то же время в соцсетях уже начали появляться мемы про судей с RefCam. Пользователи шутят над необычным видом судей, сравнивая их в основном с главным героем фильма «Робокоп».

Техническое обеспечение матчей ЧМ-2026

Помимо арбитража, инновации затрагивают все аспекты игры.

«Умный» мяч: официальный мяч Adidas Trionda оснащен датчиком движения (500 Гц), который фиксирует каждое касание, передачу или рикошет в режиме реального времени.

Полуавтоматическая система определения офсайда (SAOT): благодаря цифровому сканированию игроков системы Hawk-Eye создают 3D-модели с точностью до миллиметров. Система автоматически сигнализирует в наушник арбитра о фиксации офсайда (порог — 10 см).

Расширенный VAR: теперь система может пересматривать ошибочные угловые, атакующие фолы перед стандартными положениями и красные карточки, являющиеся следствием двух желтых.

Комфорт игроков: заимствованная из Formula-1 технология Climacool (охлаждающие жилеты и накладки на обувь) помогает игрокам адаптироваться к экстремальной жаре.

Трансляции нового поколения

FIFA стремится сделать просмотр матчей максимально иммерсивным. Телевизионный пакет включает 8K-камеры, пространственный звук Dolby Atmos и видео со стабилизацией на основе искусственного интеллекта, разработанного совместно с Lenovo. Это позволяет зрителям лучше почувствовать атмосферу стадиона, звуки игры и динамику моментов, которые раньше оставались за кадром.

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Чемпионат мира по футболу 2026 года демонстрирует, что «прекрасная игра» развивается в сторону полной цифровизации. Сочетание технологий отслеживания, усовершенствованных систем связи и новых ракурсов камеры делает футбол не только более точным в принятии решений, но и значительно увлекательнее для зрителя. Как отметил руководитель трансляций FIFA Оскар Санчес, RefCam и другие инновации дают то, чего раньше не могли предоставить традиционные камеры — ощущение настоящего пребывания в самом центре футбольного поля.

Кстати, в Сети стал вирусным мем после матча-открытия ЧМ-2026 Мексика — ЮАР (2:0), где судья В. Сампайо через микрофон объяснял игрокам ЮАР удаление Темби Зване. Неуверенный английский арбитра и озадаченные лица футболистов вызвали волну шуток у болельщиков.

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