Судьи "украли" у Малиновского гол: "Аталанта" со скандалом потерпела поражение в матче Серии А (видео)

Судьи "украли" у Малиновского гол: "Аталанта" со скандалом потерпела поражение в матче Серии А (видео)

Забитый мяч украинца отменили из-за очень спорного офсайда.

"Аталанта" на выезде проиграла "Фиорентине" в матче 26-го тура итальянской Серии А. Поединок завершился со счетом 1:0 в пользу фиалок.

Автором единственного гола на 56-й минуте стал польский нападающий хозяев Кшиштоф Пьонтек.

Встреча запомнилась громким скадалом. На 61-й минуте "бергамаски" сравняли счет благодаря удару Руслана Малиновского, но бригада арбитров после просмотра видеоповтора (VAR) отменила гол украинца. Якобы одноклубник украинского футболиста Ханс Хатебур, пропустивший передачу на Малиновского, находился в положении вне игры, хотя и не касался мяча.

Малиновский провел на поле полный матч, в первом тайме он получил желтую карточку.

Обзор поединка. Полную версию матча смотрите здесь.

Аталанта не может выиграть 5 матчей подряд в Серии A. "Бергамаски" с 44 очками занимают пятое место. От "Ювентуса", который имеет 47 очков и сыграл на один поединок больше, команда Малиновского отстает на три балла.

"Фиорентина" (42 пункта) поднялась на седьмое место.

В следующем туре "Аталанта" 28 февраля на своем поле сыграет с "Сампдорией", а Фиорентина 26 февраля на выезде встретится с "Сассуоло".

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