Судил финалы Лиги чемпионов и Чемпионата мира: знаменитый итальянский арбитр трудоустроится в Украине

Судил финалы Лиги чемпионов и Чемпионата мира: знаменитый итальянский арбитр трудоустроится в Украине

Никола Риццоли согласился стать куратором подготовки украинских футбольных рефери.

Известный футбольный арбитр Никола Риццоли получит работу в Украине. Как сообщил на своей странице в Facebook президент УАФ Андрей Павелко , 50-летний итальянец принял его предложение стать куратором подготовки украинских рефери.

Теперь это решение должно быть одобрено Исполкомом УАФ, заседание которого предварительно запланировано на 17 ноября.

Украинские арбитры смогут получать знания и опыт от одного из лучших рефери современности – Никогда Риццолли. Опубликовано Андреем Павелко Вторник, 9 ноября 2021 г.

В то же время возглавлять комитет арбитров УАФ продолжит скандальный итальянец Лучано Лучи. Контракт с 72-летним специалистом недавно был продлен, несмотря на то, что устав УАФ запрещает занимать выборные должности лицам, достигшим 72 лет.

Риццоли закончил карьеру арбитра в 2017 году. Он судил финалы Лиги чемпионов-2013 и Чемпионата мира-2014.

С 2011-го по 2017 год Никола 7 лет подряд признавался лучшим арбитром Италии. Его также признавали лучшим рефери Евро-2016.

По версии Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) Риццоли входит в топ-10 лучших арбитров XXI века.

Читайте также:

Подрастает настоящий волшебник мяча: Сеть разорвал космический гол вундеркинда "Барселоны" (видео)

Приняли участие даже родители: матч юношеского Чемпионата Украины по футболу завершился жесткой дракой (видео)

В США 105-летняя бегунья установила мировой рекорд, преодолев дистанцию в 100 метров

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку