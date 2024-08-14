"Суджа": фото баннера фаната "Динамо" с матча Лиги чемпионов против "Рейнджерс" завирусилось в Сети

Во вторник, 13 августа, киевское "Динамо" обыграло шотландский "Рейнджерс" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов сезона-2024/25.

После ничьей 1:1 в первом поединке, который состоялся неделей ранее в польском Люблине, команда Александра Шовковского на стадионе "Хэмпден-Парк" в Глазго победила вице-чемпиона Шотландии со счетом 2:0 и вышла в раунд плей-офф отбора главного клубного евротурнира.

Интересный эпизод с трибун попал в трансляцию поединка после того, как киевляне забили первый мяч в ворота соперника. Болельщик "бело-синих" развернул баннер с надписью "Суджа", где буква "д" стилизирована под эмблему "Динамо".

Фанат "Динамо" с баннером "Суджа" / Скриншот из трансляции FootballHub

Таким образом фанат выразил поддержку воинам ВСУ, которые сейчас участвуют в операции в Курской области.

Фанат "Динамо" с баннером "Суджа" / Фото: x.com/ZoryaLondonsk

В раунде плей-офф квалификации Лиги чемпионов соперником "Динамо" станет австрийский "Зальцбург", который в 3-м раунде квалификации ЛЧ прошел нидерландский "Твенте" (2:1, 3:3).

Матчи "Динамо" против "Зальцбурга" состоятся 21 и 27 августа. Первая игра будет номинально домашней для киевлян. Победитель противостояния получит путевку в основной этап Лиги чемпионов. Проигравший попадет в основную стадию Лиги Европы.

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