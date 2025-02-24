"Сухой лист" и два ассиста: Неймар выдал яркий перфоманс в Бразилии (видео)

Бразильский форвард Неймар, ныне выступающий за бразильский "Сантос", стал героем выездного поединка 12-го тура чемпионата штата Сан-Паулу против клуба "Интернасьонал Лимейра".

С 9-й по 32-ю минуту он оформил три результативных действия – гол и два ассиста. Причем свой мяч 33-летний бразилец забил прямым ударом с углового, исполнив так называемый "сухой лист".

Видео гола Неймара

O GOL HISTÓRICO DE NEYMAR JR ПЕЛО НЮГЛО ДА ТОРСИДА! ⚽ pic.twitter.com/QJx7RjP6Ab — Santos FC (@SantosFC) 23 February 2025

Матч завершился победой "Сантоса" со счётом 0:3. С момента своего возвращения на родину Неймар уже провел шесть поединков, в которых забил два гола и отдал три ассиста.

Добавим, что в октябре 2024 года Неймар вернулся на поле после тяжелой травмы, из-за которой пропустил больше года. Но в начале ноября он получил еще одно повреждение, от которого уже успел восстановиться.

Отметим, что "Сантос" является родным клубом для Неймара. Именно здесь он начинал свою профессиональную карьеру, после чего в 2013 году перешел в "Барселону".

Неймар считается самым дорогим игроком в истории футбола. В 2017 году он перешел из "Барселоны" в ПСЖ за рекордные 222 миллиона евро.

В конце января 2025-го Неймар досрочно покинул "Аль-Хиляль", куда перебрался летом 2023 года из ПСЖ. За клуб из Саудовской Аравии бразилец сыграл всего 7 матчей (493 минуты), забил один гол и отдал три ассиста.

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