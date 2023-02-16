"Сухой" матч Лунина: "Реал" нанес сокрушительное поражение аутсайдеру Примеры (видео)

Мадридский "Реал" в заключительном матче 21-го тура испанской Ла Лиги дома разбил абсолютного аутсайдера чемпионата "Эльче" – 4:0 .

Еще до перерыва подопечные Карло Анчелотти трижды расписались в воротах соперника. На 8-й минуте счет открыл Марко Асенсио, после чего Карим Бензема дважды реализовал пенальти.

В конце поединка "Королевский клуб" в четвертый раз поразил ворота гостей – на 80-й минуте точку в игре поставил вышедший на замену Лука Модрич.

Полный матч за мадридцев провел украинский вратарь Андрей Лунин, поскольку основной голкипер команды бельгиец Тибо Куртуа продолжает восстанавливаться от травмы.

Обзор матча

Для украинца эта встреча стала четвертой подряд в стартовом составе "Реала". Всего в этом сезоне Лунин сыграл 11 матчей за "бланкос" во всех турнирах, в которых пропустил девять голов. В четырех поединках Андрей сохранил ворота "сухими".

"Реал" (48 очков) остался на втором месте в Ла Лиге, сократив отставание от лидера – "Барселоны – до восьми баллов". "Эльче" (9 пунктов) замыкает турнирную таблицу.

В следующем туре "сливочные" 18 февраля на выезде сыграют с "Осасуной". Днем позже "Эльче" примет "Эспаньол".

Напомним, ранее "Реал" с Луниным в составе выиграл Клубный чемпионат мира. Андрей стал первым в истории украинцем, кому покорилось это достижение.

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