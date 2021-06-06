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Сумасшедшая мощь: нокаутер из UFC уничтожил соперника за секунду до гонга (видео)

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Сумасшедшая мощь: нокаутер из UFC уничтожил соперника за секунду до гонга (видео)

twitter.com/JairRozenstruik

Невероятная концовка раунда.

В главном бою турнира UFC Fight Night 189 в Лас-Вегасе суринамец Жаирзиньо Розенструйк нокаутом победил бразильца Аугусто Сакаи.

В конце первого раунда 33-летний боец мощным ударом правой сбил соперника с ног и сразу же кинулся его добивать. Судья остановил избиение Сакаи за секунду до гонга.

  • Розенструйк одержал 12-ю победу в смешанных единоборствах. 11 раз он выигрывал нокаутом. В его пассиве также 2 поражения.
  • 30-летний Сакаи проиграл в третий раз в карьере. На его счету 15 побед и 1 ничья.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, в другом бою турнира украинский чемпион одержал третью победу в UFC, сверхуверенно уничтожив аргентинца.