Сумасшедшая развязка сезона в Бундеслиге: определился чемпион Германии по футболу

"Бавария" завоевала 11-й титул подряд и 33-й в истории.

Мюнхенская "Бавария" стала победителем немецкой Бундеслиги сезона-2022/23.

В рамках заключительного, 34-го тура немецкого первенства, мюнхенцы на выезде обыграли "Кельн" (1:2), а "Боруссия" Дортмунд дома сенсационно не сумела победить "Майнц" (2:2).

На 8-й минуте баварцев вывел вперед Кингсли Коман. "Козлы" неожиданно отыгрались на 81-й минуте, когда пенальти реализовал Деян Любичич. Но на 89-й минуте "Бавария" таки вырвала победу – решающий гол целого сезона забил Джамал Мусиала.

В параллельном матче "Боруссии" Дортмунд для завоевания чемпионства достаточно было просто обыграть "Майнц", независимо от результата поединка "Баварии". Однако подопечные Едина Терзича провалили эту миссию.

Быстрые голы Андреала Ханче-Ольсена и Карима Онисиво поставили "черно-желтых" в очень затруднительное положение. Еще и на 19-й минуте нападающий дортмундцев Себастьен Алле не реализовал пенальти. На 69-й минуте гол Рафаэля Геррейро подарил хозяевам надежду, но "Боруссии" удалось лишь вырвать ничью усилиями Никласса Зюле на 90+6-й минуте.

Таким образом, команда Томаса Тухеля отыграла отставание в два балла от "шмелей", которое было перед последним туром.

По итогам 34 туров "Бавария" и дортмундская "Боруссия" набрали равное количество очков (по 71), но мюнхенский клуб финишировал на первом месте благодаря лучшим дополнительным показателям.

"Бавария" одиннадцатый раз подряд стала чемпионом Германии. Мюнхенцы обновили национальный рекорд, завоевав 33-е в истории чемпионство.

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