Сумасшедшие деньги: Месси получил официальное предложение о продолжении карьеры

Нападающий ПСЖ Лионель Месси получил официальное предложение присоединиться к саудовскому клубу "Аль-Хиляль".

Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на источник, близкий к аргентинскому футболисту.

Отмечается, что предложение от саудовского клуба – пока единственное, которое получил 35-летний аргентинец.

Ранее сообщалось, что "Аль-Хиляль" заманивает Месси космическими деньгами. Саудиты предлагают аргентинцу контракт с зарплатой в 400 миллионов евро в год. Это рекордная сумма в истории мирового футбола.

Также СМИ писали, что Лео может вернуться в "Барселону", где провел почти всю свою карьеру.

"Аль-Хиляль" сейчас занимает четвертое место в чемпионате Саудовской Аравии.

Если Месси примет щедрое предложение "Аль-Хиляля", то будет играть в одной лиге со своим извечным конкурентом – форвардом "Аль-Насра" Криштиану Роналду. Зарплата португальца в Саудовской Аравии составляет 200 миллионов долларов в год, а контракт рассчитан до лета 2025-го.

Действующее соглашение Месси с парижским клубом истекает этим летом. В текущем сезоне на его счету 20 голов и 19 результативных передач в 37 матчах за ПСЖ во всех турнирах.

Напомним, недавно ПСЖ отстранил Месси на две недели с лишением зарплаты из-за несогласованной поездки в Саудовскую Аравию. Позже стало известно, что французский клуб принял решение не продлевать с аргентинцем контракт.

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