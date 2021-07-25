Сумасшедшие эмоции: как украинец Рейзлин радовался исторической медали в шпаге на Олимпийских играх

Сумасшедшие эмоции: как украинец Рейзлин радовался исторической медали в шпаге на Олимпийских играх

36-летний фехтовальщик принес Украине вторую награду на Играх в Токио.

Во второй день Олимпийских игр-2020 фехтовальщик Игорь Рейзлин добыл для Украины вторую медаль на соревнованиях в Токио. 36-летний шпажист выиграл "бронзу" в индивидуальном первенстве.

В поединке за "бронзу" наш соотечественник победил итальянца Андреа Сантарелли со счетом 15:12.

После последнего победного укола наш соотечественник безудержно радовался завоеванию олимпийской награды. Момент триумфа он разделил со своим отцом и тренером, который во время каждой схватки в Токио был рядом и давал Игорю важные наставления.

Вашему вниманию яркие фото победных эмоций нашего спортсмена.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Associated Press

Добавим, что медаль Рейзлина - первая украинская награда олимпийского турнира в мужской шпаге за всю историю. А также первая для нашей страны в мужском фехтовании за последние 17 лет. В 2004 году Владислав Третьяк добыл "бронзу" в сабле.

Накануне "бронзу" в дзюдо завоевала Дарья Билодид. И теперь в копилке Украины две награды Олимпиады в Токио.

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Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищать 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

Следите за расписанием и результатами украинцев на Олимпиаде-2020 за 25 июля в нашей онлайн-трансляции.

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