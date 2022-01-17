Сумасшедший фейл: на Кубке Африки вратарь пропустил мегакурьезный гол (видео)

Такое не часто можно увидеть даже во дворовом футболе.
Максимально нелепый гол был забит в матче 2-го тура Кубка африканских наций, в котором встречались Кот-д'Ивуар и Сьерра-Леоне.
Антигероем встречи стал вратарь Кот-д'Ивуара, который на последних минутах поединка допустил просто ужасную ошибку. Ивуарийский голкипер в собственной штрафной не сумел поймать мяч после скидки головой от защитника своей команды и, комично упав на газон, выпустил игровую сферу прямо под ноги сопернику.
Футболисту Сьерра-Леоне оставалось просто покатить мяч в центр, чтобы его партнер по национальной сборной с линии вратарской расстрелял пустые ворота. Очевидно, этот вратарский "привоз" попадет в подборку самых курьезных голов в истории футбола.
| Que lambança do goleiro da Costa do Marfim aos 48' do segundo tempo. Sangaré entregou o empat à Serra Leoa на Copa Africana de Nações. 2 a 2. BIZARRO DEMAIS! #CAN2021– Leonardo José (@LeoJoseReporter) 16 января 2022
@BandTV pic.twitter.com/3biexV4tiB
Благодаря эпичному фейлу голкипера соперников Сьерра-Леоне сенсационно отобрала очки у Кот-д'Ивуара. Комичный гол в концовке позволил гостям вырвать ничью - 2:2.
- После двух туров Сьерра-Леоне находится на второй позиции в группе E с двумя баллами. В первом туре Сьерра-Леоне совершила еще одну сенсацию, сыграв вничью с Алжиром (0:0).
- Кот-д'Ивуар остается лидером квартета и имеет в своем активе 4 очка.
- В заключительном туре группы E Кот-д'Ивуар встретится с Алжиром, а Сьерра-Леоне будет играть против Экваториальной Гвинеи.
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