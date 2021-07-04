Сумасшедший нокаут: американский боец "погасил свет" сопернику неуловимым глазу ударом в челюсть (видео)

Эффектная концовка жесткого поединка.

На турнире Cage Fury Fighting Championships 98 в Филадельфии зрители стали свидетелями сумасшедшего нокаута в бою двух американцев - Джозефа Шика и Закари Берханса.

В дебюте второго раунда бойцы пошли в размен ударами. Он завершился мощным и едва заметным попаданием Шика левой в челюсть сопернику, после которого тот в бессознательном состоянии упал на настил октагона.

Joseph Schick with a crazy KO #CFFC98 pic.twitter.com/QJ3BBcnH3J — Hands like Nnganou (@likennganou) July 3, 2021

Для 35-летнего Шика эта победа стала 3-й в смешанных единоборствах. В его пассиве 2 поражения.

Берханс проиграл в 5-й раз в карьере. На его счету также 3 выигрыша.

Как сообщал ранее ТСН Проспорт, кикбоксер вырубил соперника сумасшедшим ударом коленом в голову в прыжке.

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