Сумасшедший промах Цыганкова, гол Яремчука: "Динамо" простилось с еврокубками поражением от "Бенфики" (видео)

Сумасшедший промах Цыганкова, гол Яремчука: "Динамо" простилось с еврокубками поражением от "Бенфики" (видео)

Чемпион Украины бесславно завершил выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.

Киевское "Динамо" закончило выступления в еврокубковом сезоне-2021/22 гостевым поражением от "Бенфики". Поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на стадионе "Эштади Да Луш" в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 2:0 .

Встреча началась с хорошего момента у Романа Яремчука, однако украинский форвард "орлов" не переиграл ударом в дальний угол вратаря киевлян Георгия Бущана.

"Динамо" ответило своим супершансом - Виталий Буяльский перед воротами соперника разобрался с защитниками, отыграл голкипера и выкатил на пустые ворота Виктору Цыганкову, но тот чудом умудрился отправить мяч над перекладиной - просто невероятный промах.

Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Голом в воротах команды Луческу отличился воспитанник киевского клуба Роман Яремчук.

На 22-й минуте португальская команда укрепила свое преимущество. После неудачного отскока от Беньямина Вербича сетку ворот украинского клуба из пределов штрафной расстрелял Жилберту.

Видеообзор матча "Бенфика" - "Динамо"