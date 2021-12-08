Сумасшедший промах Цыганкова, гол Яремчука: "Динамо" простилось с еврокубками поражением от "Бенфики" (видео)

Чемпион Украины бесславно завершил выступления в групповом раунде Лиги чемпионов.
Киевское "Динамо" закончило выступления в еврокубковом сезоне-2021/22 гостевым поражением от "Бенфики". Поединок 6-го тура групповой стадии Лиги чемпионов на стадионе "Эштади Да Луш" в Лиссабоне завершился победой португальского клуба со счетом 2:0.
Встреча началась с хорошего момента у Романа Яремчука, однако украинский форвард "орлов" не переиграл ударом в дальний угол вратаря киевлян Георгия Бущана.
"Динамо" ответило своим супершансом - Виталий Буяльский перед воротами соперника разобрался с защитниками, отыграл голкипера и выкатил на пустые ворота Виктору Цыганкову, но тот чудом умудрился отправить мяч над перекладиной - просто невероятный промах.
Хозяева открыли счет на 16-й минуте. Голом в воротах команды Луческу отличился воспитанник киевского клуба Роман Яремчук.
На 22-й минуте португальская команда укрепила свое преимущество. После неудачного отскока от Беньямина Вербича сетку ворот украинского клуба из пределов штрафной расстрелял Жилберту.
Видеообзор матча "Бенфика" - "Динамо"
- В параллельном матче группы E "Бавария" в Мюнхене разгромила "Барселону" - 3:0.
- "Динамо" с одним баллом завершило выступления в Лиге чемпионов на последнем месте в своем квартете и вылетело из еврокубков. В плей-офф ЛЧ вышли "Бавария" (18 очков) и "Бенфика" (8 баллов). "Барселона" (7 пунктов) стала третьей и продолжит свой путь в Лиге Европы.