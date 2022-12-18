Сумасшедший триумф Месси и Ко: яркие фото с финала чемпионата мира по футболу

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал чемпионата мира-2022 по футболу. В решающем матче турнира сборная Аргентины в серии пенальти победила национальную команду Франции.

Поединок на стадионе "Лусаил-Айконик" завершился со счетом 3:3. В первом тайме аргентинцы забили два мяча – Лионель Месси реализовал пенальти, после чего с игры отличился Анхель Ди Мария.

Казалось, что подопечные Лионеля Скалони уверенно доведут дело до победы, но во втором тайме дважды за одну минуту забил Килиан Мбаппе – с пенальти и с игры.

Игра перешла в экстра-таймы, где на 108-й минуте Месси снова вывел Аргентину вперед. Однако на 118-й минуте Франция получила право пробить еще один 11-метровый. Мбаппе с отметки не промахнулся и оформил хет-трик. Однако в этот день удача все же улыбнулась аргентинцам. Именно они ликовали после серии пенальти.

Вашему вниманию яркие фото с финала чемпионата мира по футболу, который завершился в Катаре.

Напомним, Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира по футболу. Ранее главный трофей "альбиселесте" добывали в 1978-м и 1986-м.

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